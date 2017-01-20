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Савченко вимагає того самого, що й "Опоблок", – експерт

07:01, сьогодні 2751 Читать новость на русском
Савченко виключили з комітету по нацбезпеці
Савченко виключили з комітету по нацбезпеці / 24 канал

Той факт, що Надія Савченко як член комітету з нацбезпеки має доступ до державної таємниці, нервує народних депутатів і суспільство. Після всіх її дій і заяв багато хто вже висуває конкретні припущення, хто за стоїть за нею. Особливо звертають на себе увагу і викликають серйозні підозри її безперешкодні поїздки в Росію і до бойовиків.

Таку думку сайту "24" висловив виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов.

Через це, вважає експерт, пропозиція про її виключення досить закономірна. Савченко давно говорить про те, що почала свою окрему політичну гру, створила свій політичний рух. Проблема в тому, що дії і заяви Савченко добре вписуються в концепцію "врегулюваня ситуації", яку нещодавно опублікував український магнат Віктор Пінчук. Як відомо, він запропонував тимчасово відмовитися від питання повернення Криму, євроінтеграції і НАТО, а також провести місцеві вибори в ОРДЛО.

Статтю Пінчука, підкреслює Леонов, вже активно використовує Москва в своїй пропаганді, підносячи це у світлі, що представники української еліти відмовляються від протистояння з Росією і шукають можливості, щоб примиритися.

Це досить небезпечний момент. Цю тезу Росія просуватиме на Захід і в ЄС, показуватиме Пінчука, як фігуру, яка уособлює такі настрої, адже він має непогане реноме в західних колах. Савченко грає в тому напрямі, який окреслив Пінчук, намагаючись залучити до цього патріотично налаштованих людей з різних регіонів,
– говорить Леонов.

За його словами, реальна небезпека дій і заяв Савченко в тому, що вона, як начебто представник еліт, збройних сил, патріотичних українців, вимагає того ж самого, що й "Опоблок" чи партія Рабіновича-Мураєва "За життя". Вони виступають за примирення з Росією і зміну політичного курсу України. І це дійсно може зашкодити.

Її зустрічі із Захарченком і Плотницьким у Мінську вже зашкодили, оскільки дестабілізували Мінський процес. Україні довелося спростовувати "результати" цих зустрічей, на які хотіла спиратися Росія. Москва намагалася створити паралельний Мінський процес із залученням Савченко. І це вже пряма загроза нацбезпеці,
– наголосив Олександр Леонов.

Водночас, як вважає політолог, виключення Надії Савченко з комітету не збільшить її популярність. У її політичного проекту немає особливих перспектив перемогти на парламентських виборах.

Нагадаємо, Надія Савченко заявила, що повернути окупований Донбас під контроль України мирним шляхом можна тільки в разі "здачі" Росії Криму.

18 січня Комітет з питань нацбезпеки і оборони проголосував за виключення Савченко з його складу. Також депутати звернутися до Генпрокуратури з проханням дати оцінку щодо того, чи є в діях нардепа Надії Савченко порушення закону про боротьбу з тероризмом і ознаки державної зради.

Більш детально про ситуацію навколо Савченко читайте в матеріалі: Знову зрада: чому проти Надії Савченко висунули серозні звинувачення

Теги: Політика Україна Війна на Донбасі Анексія Криму Надія Савченко Україна-Росія Віктор Пінчук
Джерело: 24 канал
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