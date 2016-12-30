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Савченко встановила рекорд падіння власної популярності, – експерт

17:17, сьогодні 295 Читать новость на русском
Надія Савченко
Надія Савченко / www.gettyimages.com

2016 був рік Надії Савченко, але дуже стрімко вона втратила свою популярність.

Про це розповів політичний експерт Євген Магда у коментарі "Радіо Свобода".

Так, це – рік Надії, який перетворився на рік безнадії, рік розчарування. Мабуть, пані Савченко зуміла поставити своєрідний рекорд падіння власної популярності. У всякому разі, навіть в часовому проміжку з червня по серпень вона зменшила рівень довіри з 40% до 20%. Це дуже швидко – за одне літо,
– відзначає експерт.

Магда також вважає, що запуск проекту "Руна" не додасть рейтингу Савченко.

За словами політолога, нардеп стала жертвою ефективної роботи спецслужб Росії.

"Як на мене, вона, швидше, стала жертвою ефективної роботи російських спецслужб. Не думаю, що вона підписувала якісь умови про співпрацю. Швидше, вона перетворилася на об’єкт достатньо грамотного інформаційного впливу. Її психологічний образ прорахували та наповнили його різними особливостями, які дозволяють сьогодні говорити про те, що пані Савченко виступає в ролі посилювача російських побажань", – вважає Магда.

Читайте також: Савченко заявила про готовність зустрітися з лідерами терористів у Києві

Теги: Україна Політика Надія Савченко
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