Савченко вважає, що в Україні зараз панує "єврейське ярмо"

За словами нардепа Надії Савченко, теперішня влада має "неукраїнську кров".

Таку думку вона висловила в ефірі одного з українських телеканалів у відповідь на дзвінок в студію глядачки.

Дивну заяву політика помітив директор Українського єврейського комітету Едуард Долинський, який і опублікував відповідне відео із записом ефіру на своїй сторінці у Facebook.

"Було татаро-монгольське іго, було польське іго для України, зараз – єврейське іго для України. Чому ви про це мовчите?" – запитала глядачка з Кривого Рогу Надію.

Нардеп погодилась з таким твердженням, додавши, що якщо про це говорить народ, то він каже правду.

І, так, влада у нас, якщо так взяти, дійсно має кров неукраїнську, скажімо так. Говорити про це можна. Що з цим робити? Треба думати і діяти,

– відповіла льотчиця глядачці.

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Довідка: Іго — система владарювання іноземних феодалів над завойованими землями, що мала на меті регулярну експлуатацію завойованої країни шляхом різних поборів і грабіжницьких набігів.