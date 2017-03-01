Савченко вже замислилася над поїздкою до окупованого Криму

Народний депутат України Надія Савченко планує в майбутньому здійснити поїздку до окупованого Криму.

Про це вона заявила в ефірі одного з українських телеканалів.

Відповідаючи на питання глядача про те, чи збирається Савченко відвідати Крим, нардеп відповіла: "Коли люди так говорять, це звучить, як команда до дії".

При цьому вона наголосила, що думала над цією поїздкою.

Не думайте, що я про це не думала. Не думайте, що я не збираюся коли-небудь приїхати до українського Криму, до українського Криму. І не тільки я,

– сказала нардеп.

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