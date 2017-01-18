Савченко: Я не здавала Крим, його здали ще у 2014 році

Народний депутат Савченко прокоментувала свою нещодавню заяву про Крим, яка отримала гучний резонанс у суспільстві.

Зробила вона це під ча засідання Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони.

Я не скоїла жодного порушення на зло державі Україна. Я завжди захищала та захищатиму її. Дуже часто мої слова люблять перебріхувати. Я ніколи не говорила, що Крим потрібно здати. Його здали! Я просто хочу, щоб людям перестали дурити голови. І зараз з високих трибун кричать, що Крим ми ніколи не здали, однак ми здали його ще у 2014 році. Ті, хто кричать з високих трибун, що ми завтра повернемо Крим Україні, – вони не підуть попереду. Вони пошлють народ. Максимум, що зроблять, то це стануть позаду та зіллють його у котли. Я просто хочу, щоб українці були готовими, щоб вони не вірили популістичним гаслам, а дивилися на дії людей,

– зауважила політик.

За словами льотчиці, попри велику кількість критики, жодних обвинувачень вона не визнає, які висуваються проти неї, в тому числі і щодо державної зради, жодних законів не порушувала та жодної конфіденційної інформації не оприлюднювала.

Ви першими показали, що таке зрада, і вам тепер має бути соромно не лише перед українцями за вашу поведінку. Якщо ви говорите, що вас так легко обдурити та ви дурили самі себе у той час, роблячи з мене зірку та героя, коли я перебувала у кремлівській в’язниці упродовж двох років. Зараз вам вигідно людям дурити голови навпаки, оскільки той хто боїться правди, боїться того, хто говорить правду. Ви показали, що таке зрада, тому будь-які ваші дії проти мене будуть знаходити відгук у серцях українців. Зрада – тут не я, зрада – тут ви, – підкреслила нардеп.

Також Савченко наголосила, що "готова захищатися за кожну свою дію, за кожне слово перед судом, перед трибуналом, перед чим завгодно".

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