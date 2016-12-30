Савченко заявила про готовність зустрітися з лідерами терористів у Києві

Нардеп Надія Савченко планує і надалі зустрічатися з лідерами бойовиків Ігорем Плотницьким та Олександром Захарченком. І готова організувати таку зустріч у Києві.

Про це вона заявила в ефірі "Шустер Live", повідомляє lb.ua

За її словами немає необхідності проводити ці зустрічі за межами України.

Я не вважаю, що ці зустрічі мають бути постійними і тривалими у часі, як Мінський процес. Але говорилося при нашій першій зустрічі, що можливі і такі зустрічі. Я вважаю, що не потрібно зустрічатися через 7-й, 12-й, 200-й кілометр. Ми знаходимося в Україні. І наступного разу можна зустрічатися в Луганську чи Донецьку, а потім – в Києві. І я роблю заявку на наступну зустріч,

– заявила Савченко.

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Нагадаємо, 7 грудня у Мінську Надія Савченко зустрічалась із ватажками так званих "ЛНР" та "ДНР".



Згодом вона розповіла, що з терористами Олександром Захарченком та Ігорем Плотницьким на цій зустрічі вдалось домовитись про обмін 256 терористів на 52 українців.



Такі дії українського політика зацікавили СБУ.



Згодом лідери бойовиків заявили, що вони готові передати Україні полонених через Надію Савченко. Але при обміні самої Надії Савченко не було, а полонянок передали керівнику українського Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимиру Рубану.



В самому обміні прослідковується "російський слід".



Сама Надія Савченко доволі агресивно відреагувала на питання про обмін полонених.