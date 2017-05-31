Савченко знову одягнула військову форму

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Нардеп Надія Савченко відвідала виïзне засiдання комiтету з Національноï безпеки й оборони на вiйськовому полiгоні для тестування систем радiозв'язку iноземних компанiй, якi хочуть постачати обладнання радiозв'язку у лави ЗСУ.
Фото вона опублікувала на своїй сторінці у Facebook.
"Народнi депутати, члени незалежноï комiсiï та представник виробникiв мали змогу переконатися в об'єктивності проведених випробувань та зробити висновки на користь нацiональним iнтересам українців", – йдеться у дописі.
Додамо, Надія Савченко приїхала на полігон, як годиться – у військовій формі.
Надія Савченко тестує системи радiозв'язку
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Надія Савченко приїхала на полігон у військовій формі
Надія Савченко тестує системи радiозв'язку
Савченко відвідала виïзне засiдання комiтету з Національноï безпеки й оборони
Савченко відвідала виïзне засiдання комiтету з Національноï безпеки й оборони