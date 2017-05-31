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Савченко знову одягнула військову форму

14:33, сьогодні 1054 Читать новость на русском
Надія Савченко у військовій формі
Надія Савченко у військовій формі / Фото з Facebook

Нардеп Надія Савченко відвідала виïзне засiдання комiтету з Національноï безпеки й оборони на вiйськовому полiгоні для тестування систем радiозв'язку iноземних компанiй, якi хочуть постачати обладнання радiозв'язку у лави ЗСУ.

Фото вона опублікувала на своїй сторінці у Facebook.

"Народнi депутати, члени незалежноï комiсiï та представник виробникiв мали змогу переконатися в об'єктивності проведених випробувань та зробити висновки на користь нацiональним iнтересам українців", – йдеться у дописі.

Додамо, Надія Савченко приїхала на полігон, як годиться – у військовій формі.

Надія Савченко приїхала на полігон у військовій формі

Надія Савченко тестує системи радiозв'язку

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Надія Савченко приїхала на полігон у військовій формі

Надія Савченко приїхала на полігон у військовій формі

Нардеп Надія Савченко відвідала виïзне засiдання комiтету з Національноï безпеки й оборони

Надія Савченко тестує системи радiозв'язку

Савченко відвідала виïзне засiдання комiтету з Національноï безпеки й оборони

Савченко відвідала виïзне засiдання комiтету з Національноï безпеки й оборони

Савченко відвідала виïзне засiдання комiтету з Національноï безпеки й оборони

Савченко відвідала виïзне засiдання комiтету з Національноï безпеки й оборони

Теги: Україна Верховна Рада Надія Савченко Збройні Сили України
Джерело: 24 Канал
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