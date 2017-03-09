Сайт WikiLeaks оприлюднив таємні документи: ЦРУ шпигувала за американцями

Сайт WikiLeaks у вівторок, 7 березня, опублікував документи, що, ймовірно, належать Центру кіберрозвідки Центрального розвідувального агентства США.

У документах ідеться про те, що спецслужби могли слідкувати за людьми через телефони із програмним забезпеченням Apple, Google, Windows і навіть через телевізори з функцією Smart TV. А ще агенти ЦРУ можуть перехоплювати повідомлення з месенджерів WhatsApp і Telegram.

Все це, як стверджують у WikiLeaks, перетворювали в засоби для прослуховування за допомогою шкідливих додатків.

Оприлюднення внутрішньої інформації стало найбільшим витоком в історії спецслужб США.

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Білий дім вже відреагував на публікацію. Речник Дональда Трампа Шон Спейсер заявив, що всю оприлюднену інформацію перевірять, і якщо дані WikiLeaks підтвердяться, винні понесуть покарання.

Будь-хто, хто спричиняє витік секретної інформації, відповість за найвищим ступенем закону. Ми будемо переслідувати тих, хто розголошує засекречені дані. І каратимемо їх у повній відповідності до закону,

– наголосив представник Білого дому Шон Спайсер.