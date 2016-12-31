  • укр
  • рус
12:47
31 груд 2016
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАДІННЯ РОСІЙСЬКОГО ЛІТАКА ТУ-154 НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Горе без Мережі. Чергова перемога російської демократії
Вєсті Кремля
22:19, 30 грудня
Вєсті.UA. М'яке місце Савченко мітить на два стільці. Крампус у Верховній Раді
Вєсті.UA
20:03, 30 грудня
Найрезонансніші корупційні скандали 2016 року
ЦРУ
21:54, 29 грудня
Випуск новин за 11:00: У зоні АТО неспокійно. Вибух в центрі Багдаду: багато загиблих
Випуск новин
11:53, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня
Телеканал новин 24 Новини Україна
ПАДІННЯ РОСІЙСЬКОГО ЛІТАКА ТУ-154 НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Сайт з е-деклараціями може "впасти" з 1 січня

10:01, сьогодні 221 Читать новость на русском
Е-декларація
Е-декларація / finance.bigmir

ДП "Українські спеціальні системи" повідомляє про можливе виникнення проблем, пов'язаних з роботою реєстру е-декларацій під час другого етапу електронного декларування, який розпочинається 1 січня 2017 року.

Відзначається, що на цьому етапі кількість суб'єктів декларування може досягти 2 мільйонів осіб. Про це йдеться на сайті підприємства.

Державне підприємство "Українські спеціальні системи" (ДП "УСС"), яке рішенням НАЗК визначено адміністратором Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – Реєстр), інформує, що при такому збільшенні навантаження на ресурси Реєстру стабільність його роботи під загрозою,
– йдеться в заяві.

Згідно із заявою, в реалізованій конфігурації Реєстру декларацій наявні ресурсні спроможності дозволяють проводити до 5 тисяч одночасних сесій і зберігати і обробляти до 1 мільйон декларацій на рік.

Читайте також: Гонтарева знову шокувала своєю декларацією

Проте, очікується, що з 1 січня кількість одночасних сесій може зрости до 70 тисяч і бути на порядок вищою в дні пікових навантажень, а саме – наприкінці терміну подання е-декларацій. Кількість декларацій на другому етапі е-декларування (до 1 квітня) може сягнути 2,5 мільйонів,
– заявили в" УСС ".

ДП "УСС" зазначило, що раніше неодноразово акцентувало увагу на проблемах, пов'язаних з недостатністю ресурсів Реєстру. Однак дооснащення та модернізація ресурсу не були розпочаті.

via GIPHY

Теги: Україна е-декларування Інтернет
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Як виглядав би 2016 рік у соцмережах
22 грудня, 18:35 Як виглядав би 2016 рік у соцмережах
Новий Рік зовсім близько: традиції святкування у різних країнах світу
30 грудня, 13:41 Новий Рік зовсім близько: традиції святкування у різних країнах світу
Анастасія Ковач-Петрушенко
Вживані авто за зниженими акцизами: коротко і зрозуміло
 4 липня , 21:01 19
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня , 19:08 342
Файне місто: як відгримів масштабний український фестиваль у фото
 15 липня , 10:01 2
Масштабна аварія в Києві: зіштовхнулись маршрутка і тролейбус
 2 листопада , 18:59
Неопалимі: історії бійців, які пройшли Іловайськ
 29 серпня , 17:30
Вражаюча історія спортсмена, який потужно дебютував на Паралімпіаді
 15 листопада , 11:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук