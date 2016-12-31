Сайт з е-деклараціями може "впасти" з 1 січня

ДП "Українські спеціальні системи" повідомляє про можливе виникнення проблем, пов'язаних з роботою реєстру е-декларацій під час другого етапу електронного декларування, який розпочинається 1 січня 2017 року.

Відзначається, що на цьому етапі кількість суб'єктів декларування може досягти 2 мільйонів осіб. Про це йдеться на сайті підприємства.

Державне підприємство "Українські спеціальні системи" (ДП "УСС"), яке рішенням НАЗК визначено адміністратором Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – Реєстр), інформує, що при такому збільшенні навантаження на ресурси Реєстру стабільність його роботи під загрозою,

– йдеться в заяві.

Згідно із заявою, в реалізованій конфігурації Реєстру декларацій наявні ресурсні спроможності дозволяють проводити до 5 тисяч одночасних сесій і зберігати і обробляти до 1 мільйон декларацій на рік.

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Проте, очікується, що з 1 січня кількість одночасних сесій може зрости до 70 тисяч і бути на порядок вищою в дні пікових навантажень, а саме – наприкінці терміну подання е-декларацій. Кількість декларацій на другому етапі е-декларування (до 1 квітня) може сягнути 2,5 мільйонів,

– заявили в" УСС ".

ДП "УСС" зазначило, що раніше неодноразово акцентувало увагу на проблемах, пов'язаних з недостатністю ресурсів Реєстру. Однак дооснащення та модернізація ресурсу не були розпочаті.