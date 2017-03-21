"Сбербанк" хоче якомога швидше піти з України

Російський "Сбербанк" перебуває в пошуку "максимально швидких варіантів" виходу з ринку України.

Про це заявив президент фінансової організації Герман Греф, повідомляє РБК.

"На сьогодні ми займаємося пошуком варіантів швидкого виходу з українського ринку. Сподіваємося, що нам таку можливість нададуть", – сказав Греф.

Він також назвав "дискримінаційним рішенням" запроваджену Києвом заборону на проведення міжбанківських операцій між українською "донькою" "Сбербанку" і материнською структурою.

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