18:30
7 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ 8 БЕРЕЗНЯ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Деколонізація Марсу від Жириновського. Березневе загострення Поклонської
Вєсті Кремля
08:42, сьогодні
Вєсті.UA. Падіння дому Ахметових. Як Насірову
Вєсті.UA
20:17, 6 березня
Квартирні афери: як вберегтись від шахрайства
ЦРУ
08:17, 3 березня
Випуск новин за 17:00: Протести в Гаазі. Доктрина інформаційної безпеки
Випуск новин
17:48, сьогодні
Про статус окупованого Донбасу та невизначену більшість у Раді, – відверте інтерв’ю з Мустафою Найємом
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:16, 3 березня
Телеканал новин 24 Новини Україна
ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ 8 БЕРЕЗНЯ

"Сбербанк" має припинити свою діяльність в Україні, – Аваков

18:03, сьогодні 394 Читать новость на русском
Арсен Аваков
Арсен Аваков / 24 Канал

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков закликав НБУ вжити термінових заходів щодо "Сбербанку Росії" у зв'язку з тим, що той почав обслуговувати клієнтів з так званими "паспортами" фейкових "ДНР" і "ЛНР".

Відповідний допис з’явився на його сторінці у Facebook.

"Сбербанк Росії" з гордістю рапортує: "З моменту підписання указу президента РФ про визнання паспортів "ДНР" і "ЛНР" "Сбербанку" потрібен був час для організації прийому як "документа", що посвідчує особу нових видів паспортів. На сьогоднішній день "Сбербанк" готовий до обслуговування осіб, які звернулися з паспортами "ДНР" і "ЛНР", у всіх філіях банку,
– наголошує чиновник.

Відтак, він просить Нацбанк запровадити санкції щодо російської фінустанови, 52% якої належить Центробанку РФ.

"Сбербанк Росії" повинен припинити свою роботу в Україні! Нехай насолоджуються "фінансовим раєм" за законами самоназваних "ДНР" і "ЛНР". Банк, що підтримує дії поза рамками міжнародного права. Банк, що підтримує засуджене світовою спільнотою визнання документів маріонеткових режимів і анексію українських територій, не може вести роботу в Україні!
– заявив міністр.

Також посадовець зауважив, що російський банк, працюючи в Україні, таким чином може приймати в застави вкрадену в України власність, яка розташовується на території Донбасу, та видавати за це кредити.

Банк, який по суті обслуговує та підтримує незаконні режими бойовиків та їх фінансує, буде і надалі оперувати з грошима українців, заробляти прибуток на нас та інвестувати в бойовиків "ДНР"/ "ЛНР"!? Нафіг з пляжу!
– резюмував Аваков.

Читайте також: "Сбербанк" не збирається йти з України, – глава банку

Нагадаємо, у середині лютого президент Росії Володимир Путін підписав указ про визнання документів, які видаються на територіях окупованого Донбасу.

Згодом з'явилась інформація, що "Сбербанк" після певної затримки розпрочав обслуговувати клієнтів, які надають так звані "паспорти" псевдо республік Донбасу.

Теги: Україна Політика Війна на Донбасі Банки НБУ Арсен Аваков Фінанси
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 342
У мережі з'явились чергові фото оголеної заступниці Авакова
 14 листопада 2016 , 01:35 149
СБУ перекрила важливий канал для терористів
8 вересня 2016 , 00:02
"Приватбанк" можуть об'єднати з державним банком "Ощадбанк"
 20 грудня 2016 , 14:45 1
День Гідності і Свободи: спецпроект
 21 листопада 2016 , 19:15
Жінка в тіні. Без кого не було би поезії Маяковського, музики Леннона та прози Бредбері
8 березня , 09:01
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук