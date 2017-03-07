"Сбербанк" має припинити свою діяльність в Україні, – Аваков

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков закликав НБУ вжити термінових заходів щодо "Сбербанку Росії" у зв'язку з тим, що той почав обслуговувати клієнтів з так званими "паспортами" фейкових "ДНР" і "ЛНР".

Відповідний допис з’явився на його сторінці у Facebook.

"Сбербанк Росії" з гордістю рапортує: "З моменту підписання указу президента РФ про визнання паспортів "ДНР" і "ЛНР" "Сбербанку" потрібен був час для організації прийому як "документа", що посвідчує особу нових видів паспортів. На сьогоднішній день "Сбербанк" готовий до обслуговування осіб, які звернулися з паспортами "ДНР" і "ЛНР", у всіх філіях банку,

– наголошує чиновник.

Відтак, він просить Нацбанк запровадити санкції щодо російської фінустанови, 52% якої належить Центробанку РФ.

"Сбербанк Росії" повинен припинити свою роботу в Україні! Нехай насолоджуються "фінансовим раєм" за законами самоназваних "ДНР" і "ЛНР". Банк, що підтримує дії поза рамками міжнародного права. Банк, що підтримує засуджене світовою спільнотою визнання документів маріонеткових режимів і анексію українських територій, не може вести роботу в Україні!

– заявив міністр.

Також посадовець зауважив, що російський банк, працюючи в Україні, таким чином може приймати в застави вкрадену в України власність, яка розташовується на території Донбасу, та видавати за це кредити.

Банк, який по суті обслуговує та підтримує незаконні режими бойовиків та їх фінансує, буде і надалі оперувати з грошима українців, заробляти прибуток на нас та інвестувати в бойовиків "ДНР"/ "ЛНР"!? Нафіг з пляжу!

– резюмував Аваков.

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Нагадаємо, у середині лютого президент Росії Володимир Путін підписав указ про визнання документів, які видаються на територіях окупованого Донбасу.



Згодом з'явилась інформація, що "Сбербанк" після певної затримки розпрочав обслуговувати клієнтів, які надають так звані "паспорти" псевдо республік Донбасу.