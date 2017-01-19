"Сбербанк" не збирається йти з України, – глава банку

"Сбербанк Росії" як і раніше не планує виходити з українського ринку, де банк представлений однойменною дочірньою організацією.

Про це заявив глава "Сбербанку" Герман Греф журналістам у кулуарах Всесвітнього економічного форуму в Давосі, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Поки ні, поки це питання не стоїть на порядку,

– зазначив Греф, відповідаючи на питання журналістів.

У грудні 2016 року голова "Сбербанку" говорив про те, що активи в Україні "стискаються", але банк не бачить "якоїсь перспективи дуже швидкого виходу з ринку". Тоді Греф відзначав, що націоналізація "Приватбанку" негативно вплинула на стабільність ситуації і з приватними, і з корпоративними клієнтами в Україні.

Читайте також: Російські платіжні системи заборонили в Україні

Зазначимо, що українське ПАТ "Сбербанк" (раніше – ПАТ "Дочірній банк Сбербанку Росії", до цього – банк "НРБ") засновано в 2001 році. Його єдиним власником є "Сбербанк Росії".