"Сбербанк" обмежив видачу готівки з поточних рахунків в Україні

В українській "дочці" "Сбербанка" Росії обмежили зняття готівки через каси банку до 30 тисяч гривень на добу на одного клієнта.

Як повідомила прес-служба фінустанови, такі обмеження тимчасові і спричинені порушенням графіків інкасації відділень/банкоматів через блокування головного відділення банку у Києві.

При цьому у фінустанові зазначили, що депозитні сертифікати видаються в рамках законодавства без обмежень через касу банку, а строкові вклади фізосіб видаються без застосування комісії за зняття готівки, однак обсяг видачі коштів також дорівнює встановленому тимчасовому ліміту (30 тисяч).

Нагадаємо, 13 березня члени партії "Національний корпус" (колишній "Азов") замурували вхід до російського "Сбербанку". При цьому в середині були люди, але вони змогли вийти з іншої сторони будівлі.



Раніше, 10 березня, на засіданні Кабінету міністрів міністр внутрішніх справ Арсен Аваков звернувся до прем'єр-міністра із закликом ввести санкції проти "Сбербанку Росії", який працює на території України.