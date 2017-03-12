"Сбербанк" вбиває – у Сумах російський банк облили "кров'ю"

11 березня у Сумах активісти провели акцію протесту біля приміщення російського "Сбербанку". Одного із учасників акції затримала поліція.
Про це пише видання "Радіо Свобода".
Зокрема, активісти обклеїли будівлю "Сбербанку" листівками "Увага!!! Сбербанк вбиває". Також вони розлили червону рідину біля входу в банк.
Затриманий активіст надав пояснення у відділку, і його відпустили.
За словами патрульного Ігоря Ілляшенка, така акція вважається адміністративним правопорушенням за статтею "хуліганство".
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