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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ТАРАС ШЕВЧЕНКО
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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ТАРАС ШЕВЧЕНКО

"Сбербанк" відхрестився від клієнтів-сепаратистів

21:16, сьогодні 269 Читать новость на русском
"Сбербанк" / Getty Images

В українській філії російського "Сбербанку" заявили, що не обслуговують фізичних та юридичних осіб за документами "Л/ДНР".

Про це повідомляє Інтерфакс.

Банк не обслуговував, не обслуговує і не має наміру обслуговувати фізичних і юридичних осіб на підставі документів, виданих на непідконтрольних українській владі територіях, і не здійснює фінансові операції на цих територіях,
– твердять у банку.

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Нагадаємо, у середині лютого президент Росії Володимир Путін підписав указ про визнання документів, які видаються на територіях окупованого Донбасу.

Згодом з'явилась інформація, що "Сбербанк" після певної затримки розпочав обслуговувати клієнтів, які надають так звані "паспорти" псевдо республік Донбасу.

Теги: Україна Новини Росії Війна на Донбасі Банки
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