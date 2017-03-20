"Сбербанк" відреагував на блокаду

Співробітники відділення "Сбербанку" в Тернополі своїми силами розблокували установу.

Як повідомили сайту "24" у прес-службі банку, відділення, яке мітингувальники заблокували 18 березня, в понеділок зранку відкрилося у штатному режимі о 9:00.

При цьому досі припинена робота одного з відділень банку в Дніпрі і одного київського відділення. Всі інші відділення банку наразі працюють без змін.

За фактом всіх інцидентів банк подав заяви до правоохоронних органів.

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