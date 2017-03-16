"Сбербанк" запровадив нові обмеження для українців

З четверга, 16 березня, "донька" "Сбербанку Росії" в Україні запроваджує тимчасові добові ліміти за безготівковими операціями.

Про це повідомляє прес-служба фінустанови.

Відтак, встановлюється обмеження на проведення будь-яких безготівкових операцій з карткових рахунків "Сбербанку" в торговельно-сервісних мережах та інтернеті в розмірі 30 тис. грн.

Ліміт встановили і на операції зняття готівки з карткових рахунків в розмірі 20 тис. грн на добу за одного карткового рахунку клієнта.

Змінили і ліміт грошових переказів з картки на картку. Тож відтепер максимальна добова сума становить не більше 30 тис. грн з урахуванням комісії.

У фінустанові додали, що виплата (погашення) іменних депозитних сертифікатів для фізичних осіб проводиться тільки через поточний рахунок клієнта.

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Зазначається, що обмеження були прийняті "з метою гарантування стабільної роботи банку, запобігання порушень операційної діяльності внаслідок протиправних дій третіх осіб, а також для забезпечення доступності готівкових коштів".

Зазначимо, що "Сбербанк" розширив обмеження для українців, адже вчора стало відомо, що банк лише обмежив зняття готівки через каси банку до 30 тис. грн на добу на одного клієнта.