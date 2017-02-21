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СБУ допомагає фірмам Порошенка та Медведчука монополізувати ринок скрапленого газу з Росії

18:30, сьогодні 41
СБУ допомагає фірмам Порошенка та Медведчука монополізувати ринок скрапленого газу з Росії

Фірми, які почали імпортувати великі обсяги скрапленого газу з Росії після того, як СБУ ініціювало застосування санкцій до 16 інших компаній-імпортерів, пов'язані з Віктором Медведчуком, а також мають опосередкований стосунок до кондитерської корпорації "Рошен".

Про це йдеться в розслідуванні програми "Схеми", спільного проекту Радіо Свобода та каналу "UA:Перший", яка виходить на 24 Каналі.

У січні-лютому на Українську енергетичну біржу почали виставляти товар на продаж 4 фірми, які раніше не були помічені в імпортуванні таких великих обсягів зрідженого газу. Це – "Глуско Україна", "Креатив Трейдинг", Wexler Global LP (Британія) та Gikka Limited (Британські Віргінські острови). Усі чотири пропонують українським споживачам скраплений газ виробництва російської держкомпанії "Роснефть". За два місяці вони вже ввезли понад 30 тисяч тонн газу.

Водночас до 16 інших компаній, які спеціалізуються на імпорті нафтопродуктів та скрапленого газу, за ініціативою СБУ застосовані санкцій, які обмежують їхню зовнішньоекономічну діяльність. Причина – підозра у фінансуванні тероризму, а також підозра щодо можливого вмісту отруйних речовин у складі товару. Таким чином, об’єм скрапленого газу, ввезений з Росії, Білорусі, Казахстану іншими імпортерами, і який вже 2-3 місяці блокується на митниці за ініціативою СБУ, становить близько 40 тисяч тонн.

ТОВ "Глуско Україна" через швейцарську Proton Energy Group видання "Українська правда" та Liga.net у своїх розслідуваннях пов’язували із Віктором Медведчуком – кумом президента Росії Володимира Путіна. Саме ця група компаній стала власником мережі заправок "Роснефть" в Україні.

Друга фірма, яка ввезла у січні-лютому понад 5 тисяч тонн зрідженого газу, поки традиційні імпортери були паралізовані СБУ, – це ТОВ "Креатив Трейдинг". Ще влітку інтерв’ю на правах власника цієї компанії давав Олексій Костяк. Зараз Костяк працює в департаменті скрапленого газу "Глуско Україна".

Ще дві іноземні фірми, які у новому році вийшли торгувати в Україні великими обсягами російського скрапленого газу, – це Wexler Global LP та Gikka Ltd. Вони також між собою пов’язані. На торгах вони залишили однаковий контактний телефон. "Схеми" з’ясували, що це номер людини на ім’я Андрій Тарнавський. При цьому Андрій Тарнавський та Олексій Костяк разом працювали у іншій фірмі ТОВ "Трансконтиненталь" – компанії, яка спеціалізується на транспортуванні газу.

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Таким чином, усі чотири фірми між собою так чи інакше пов’язані. І через "Глуско Україна", за даними журналістських розслідувань, ведуть до Віктора Медведчука. Щоправда, сам він публічно спростовує свою причетність до групи компаній "Глуско".

Не може залишитись поза увагою ще один факт – Британська фірма Wexler Global LP, що також успішно вийшла на ринок скрапленого газу в умовах штучного паралічу традиційних гравців, має цікавих засновників. А саме дві інші фірми – Viala Trade Limited (Беліз) та Gateno Ventures Inc (Панама). Ці ж секретарські компанії – і в засновниках британської фірми Foreway Sales LLP, через яку, за даними з митниці, корпорація "Рошен" у 2015 році продавала свою продукцію до Туркменістану,
– йдеться у розслідуванні журналістів програми "Схеми".

Наприкінці 2016 року в імпортерів скрапленого газу почалися проблеми. Спочатку Енергетична митниця Державної фіскальної служби зупинила оформлення декількох партій пального, щоб перевірити на предмет наявності вибухонебезпечних речовин. А потім Міністерство економічного розвитку і торгівлі видало наказ, згідно з яким, проти 16 компаній – імпортерів нафтопродуктів введені спеціальні санкції – заборона зовнішньоекономічної діяльності. Причиною зупинки стало кримінальне провадження від 16 листопада 2016 року за статтею 285-5 ("фінансування тероризму"), яке відкрило СБУ.

На компанії, проти яких введені санкції, припадає 40% імпорту скрапленого газу в 2016 році.

"Учасники ринку вважають, що СБУ є інструментом в руках політичних груп для переділу ринку і виведення нового гравця. Це повністю повторює сценарій появи компанії ВЕТЕК Сергія Курченка, який за президентства Віктора Януковича, входячи у його найближче оточення, так звану "сім’ю", монополізував ринок скрапленого газу, а потім і нафтопродуктів за допомогою силових та контролюючих державних органів", – йдеться у розслідуванні.

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Теги: Україна Рошен Петро Порошенко Віктор Медведчук Газовий конфлікт СБУ Розслідування
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