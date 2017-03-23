СБУ має займатися своїми справами, – Лещенко про вбивство Вороненкова

Народний депутат Сергій Лещенко розкритикував ідею збільшення фінансування спецслужб України у зв’язку із вбивством російського екс-депутата Дениса Вороненкова.

Зазначимо, нардеп Костянтин Усов у коментарі сайту "24" зазначив, що вбивство Вороненкова – це серйозний сигнал, що ми мусимо більше коштів інвестувати у наші спецслужби.

Лещенко ж вважає, що треба, аби кожен займався своєю справою, і тоді не треба буде збільшувати фінансування.

Треба, щоб в СБУ займалися своїми справами, а не звинувачували бізнесменів, які втекли від терористів в Україну, у фінансуванні терористів. За останні місяці я знаю десятки подібних справ, – сказав Лещенко.

На запитання, якою може бути реакція комітету національної оборони на вбивство Вороненкова, депутат відповів: "А як вони можуть відреагувати? Вони хочуть дерибанити гроші".

Нагадаємо, 23 березня біля готелю "Прем'єр Палац" у Києві вбили екс-депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова.



Охоронець убитого екс-депутата встиг поранити кілера. Їх обох госпіталізували. Пізніше стало відомо, що вбивця помер на операційному столі від зупинки серця.

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