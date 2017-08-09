СБУ оголосила підозру відповідальному за кошти терористів

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Служба безпеки України оголосила заочну підозру "першому заступнику міністра міністерства доходів та зборів "ДНР".
Про це повідомляє прес-центр СБУ.
Терориста підозрюють у фінансуванні дій щодо незаконної зміни території України та фінансуванні тероризму.
Підозрюваний – колишній посадовець районної фіскальної служби Донецька. Наприкінці 2014 року він обійняв посаду «першого заступника міністра міністерства доходів і зборів "ДНР".
"Посадовець" відповідав за збір податків до "бюджету" псевдоутворення. Зібрані таким чином гроші зловмисник перерозподіляв серед бойових підрозділів "ДНР" для закупівлі військової техніки, боєприпасів, засобів інженерного устаткування.
Наразі терорист перебуває на непідконтрольній Україні території, тому підозру йому оголосили заочно.
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