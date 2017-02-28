СБУ перекрила канал постачання наркотиків з Європи до України

Канал контрабандних поставок з однієї з європейських країн особливо небезпечного психотропу МДМА (Метилендиоксиметамфетамін) ліквідувала в Сумах Служба безпеки України.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Оперативники спецслужби встановили жителя обласного центру, який поштою отримував екстазі з-за кордону. Під час обшуку за місцем його проживання правоохоронці вилучили 100 таблеток МДМА, вартість яких на "чорному ринку" становить близько 100 тисяч гривень,

– повідомили у вівторок в прес-центрі СБ України.

У спецслужбі зазначили, що до наркобізнесу зловмисник приєднався через оголошення. Через Інтернет він отримував інструкції з пошуку "клієнтів", конспірації і поведінки в разі затримання.

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Наркоділка заарештовано. Триває досудове розслідування.