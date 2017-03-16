СБУ перевірила наявність інших громадянств у Насірова

Служба безпеки України заявляє, що у відстороненого голови Державної фіскальної служби Романа Насірова наразі не знайшли громадянств інших держав.

Про це йдеться у відповіді СБУ на запит видання "Українські Новини".

Зокрема, зазначається, що перевіряли Насірова з приводу отримання громадянства інших країн ще в серпні 2015 року, коли його надали доступ до державної таємниці.

Проте згідно з законодавством, наявність громадянства іншої країни не забезпечує відмову у доступі до держтаємниці.

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У відповіді СБУ зазначається, що станом на 11 березня 2017 року не було виявлено інших громадянств у Насірова.

Документальні матеріали, які підтверджують наявність у Насірова громадянства (підданства) іноземних держав відсутні,

– повідомили в СБУ.

Нагадаємо, раніше прокурор САП заявив, що відсторонений голова Державної фіскальної служби Роман Насіров має громадянство Великої Британії. Також були підозри щодо того, що Насіров є ще й громадянином Угорщини.



Після оприлюднення інформації в Британії офіційно підтвердили інформацію про громадянство Насірова



До того ж, Насіров є власником двох квартир у Лондоні.