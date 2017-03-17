СБУ перевірить маму Світлани Лободи через участь у російському шоу

Служба безпеки України вирішила перевірити маму співачки Світлани Лободи Наталю – депутатку Ірпінської міської ради.

Поява "зіркової мами" на російському каналі обурила мешканців Ірпеня і вони попросили депутатів Верховної Ради та СБУ оцінити дії мами Лободи.

Голова СБУ Василь Грицак у ТСН повідомив, що протягом пяти днів працівники Служби безпеки займуться оцінкою дій Наталі Лободи.

Я не бачив цю передачу, взагалі не встигаю дивитися телевізор. Але скажу одне, що про цю історію мені відомо, я доручив перевірити, що ж було на цій передачі, які там були конкретні факти. Ми не можемо судити людину за якісь наміри. Мають бути конкретні факти, це або висловлювання, або дії. В залежності від того, буде прийняте Службою безпекою відповідне рішення,

– повідомив Грицак.

Речник СБУ також не виключає, що для повного аналізу дій мами Світлани Лободи підключать юристів, які проведуть юридичну експертизу російського шоу. 23-го березня відбудеться сесія міськради Ірпеня, де мають оцінити дії жінки.

Нагадаємо, що тиждень тому відома українська співачка Світлана Лобода разом з матір'ю і дочкою взяли участь в одному з популярних російських шоу "Пусть говорят" на "Первом канале".

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