СБУ перевірить всіх учасників Євробачення-2017

СБУ перевірить інших закордонних учасників Євробачення-2017, які могли порушити закон, виступаючи на окупованих територіях або в анексованому Криму.
Про це в коментарі "Українській правді. Життя" розповів радник глави МВС України Антон Геращенко.
Він зазначив, що не можна застосовувати санкції лише до конкурсантки від Росії Юлії Самойлової за те, що вона в'їжджала в Крим, а до інших – ні.
"До будь-якого виконавця, який незаконно перетинав кордон, будуть застосовані ті самі міри обмеження. Всі учасники Євробачення пройдуть перевірку СБУ перед конкурсом", – сказав радник глави МВС.
За його словами, під перевірку точно потрапить виконавиця Арцвік Арутюнян, яка на співочому конкурсі представлятиме Вірменію.
На фото: Арцвік Арутюнян
Видання зазначає, що співачка часто виступає у Москві. Проте наразі в СБУ не підтверджують, чи давала Арутюнян концерти в окупованому Криму. Для цього потрібно провести відповідну перевірку.
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У разі якщо учасниця від Вірменії виступала в Криму, це буде розглянуто за всіма пунктами. Україна має показати, що потрібно поважати її кордони,
– зазначив Геращенко.
Нагадаємо, СБУ офіційно заборонила в’їзд в Україну представниці Росії Юлії Самойловій.
В російському МЗС розкритикували цю заборону від СБУ.
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