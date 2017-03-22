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СБУ перевірить всіх учасників Євробачення-2017

18:32, сьогодні 1857 Читать новость на русском
Під перевірку СБУ потраплять всі цчасники Євробачення-2017
Під перевірку СБУ потраплять всі цчасники Євробачення-2017 / Eurovision.stb.ua

СБУ перевірить інших закордонних учасників Євробачення-2017, які могли порушити закон, виступаючи на окупованих територіях або в анексованому Криму.

Про це в коментарі "Українській правді. Життя" розповів радник глави МВС України Антон Геращенко.

Він зазначив, що не можна застосовувати санкції лише до конкурсантки від Росії Юлії Самойлової за те, що вона в'їжджала в Крим, а до інших – ні.

"До будь-якого виконавця, який незаконно перетинав кордон, будуть застосовані ті самі міри обмеження. Всі учасники Євробачення пройдуть перевірку СБУ перед конкурсом", – сказав радник глави МВС.

За його словами, під перевірку точно потрапить виконавиця Арцвік Арутюнян, яка на співочому конкурсі представлятиме Вірменію.

На фото: Арцвік Арутюнян

Видання зазначає, що співачка часто виступає у Москві. Проте наразі в СБУ не підтверджують, чи давала Арутюнян концерти в окупованому Криму. Для цього потрібно провести відповідну перевірку.

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У разі якщо учасниця від Вірменії виступала в Криму, це буде розглянуто за всіма пунктами. Україна має показати, що потрібно поважати її кордони,
– зазначив Геращенко.

Нагадаємо, СБУ офіційно заборонила в’їзд в Україну представниці Росії Юлії Самойловій.

В російському МЗС розкритикували цю заборону від СБУ.

24 Канал – національний медіапартнер Євробачення-2017

Теги: Україна LifeStyle Юлія Самойлова Євробачення-2017 Євробачення СБУ Антон Геращенко
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