14:18
17 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
БЛОКАДА НАБУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РОМАН НАСІРОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Шашлик-машлик для Кадирова. Росія без даху над головою
Вєсті Кремля
21:53, 16 березня
Вєсті.UA. Донецька подорож Савченко. Тюремне життя для Єфремова
Вєсті.UA
20:16, 16 березня
Нагрітися на тернополянах. Що не так з торф’яними котельнями в спальних районах Тернополя
ЦРУ
08:02, сьогодні
Випуск новин за 12:00: Загиблі в зоні АТО. Останній день реєстрації на ЗНО
Випуск новин
13:10, сьогодні
Про реформи судів та справи Насірова та Онищенка – інтерв'ю з Холодницьким
Лівий берег з Сонею Кошкіною
02:10, 15 березня
Телеканал новин 24 Новини Україна
БЛОКАДА НАБУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РОМАН НАСІРОВ

СБУ перевіряє дані про підбурювання Надією Савченко військових ЗСУ

13:30, сьогодні 432 Читать новость на русском
Надія Савченко
Надія Савченко / Апостроф

Співробітники Служби безпеки перевіряють інформацію про наміри Надії Савченко підбурювати бійців Збройних сил України до протестів та акцій непокори.

Про це повідомив глава СБУ Василь Грицак, пише "Інтерфакс-Україна".

"Провели їй (Надії Савченко, – "24") допит в рамках кримінального провадження. На більшість питань, які ставив слідчий, вона, посилаючись на ст. 63 Конституції, відмовилася відповідати, але в той же час підтвердила факти, оприлюднені в ЗМІ, про участь у стрільбах разом з учасниками незаконних збройних формувань", – нагадав Грицак.

Читайте також: Від пацанки до панянки: "оновлена" Савченко неабияк підірвала соцмережі

Нагадаємо, раніше нардеп Тетяна Ричкова з трибуни Верховної Ради заявила, що Надія Савченко підбурювала українських військових на Донбасі покинути свої позиції і "йти на Київ".

Савченко прокоментувала слова Ричкової і розповіла, до чого підбурювала українських військових на Донбасі

Теги: Україна Надія Савченко СБУ Василь Грицак
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
У мережі з'явились чергові фото оголеної заступниці Авакова
 14 листопада 2016 , 01:35 149
Маловідомі фото Порошенка: такого ви його ще не бачили
 26 вересня 2016 , 17:05 1
Лутковська розповіла, як Росія робить з українців рабів
 21 січня , 12:23
Готівкові курси валют 28 грудня: євро та долар синхронно дорожчають
 28 грудня 2016 , 20:02
В Авдіївці відновили електропостачання
 7 березня , 16:06
В Авдіївці відновлять водопостачання
 8 березня , 16:36
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук