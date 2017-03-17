СБУ перевіряє дані про підбурювання Надією Савченко військових ЗСУ

Співробітники Служби безпеки перевіряють інформацію про наміри Надії Савченко підбурювати бійців Збройних сил України до протестів та акцій непокори.

Про це повідомив глава СБУ Василь Грицак, пише "Інтерфакс-Україна".

"Провели їй (Надії Савченко, – "24") допит в рамках кримінального провадження. На більшість питань, які ставив слідчий, вона, посилаючись на ст. 63 Конституції, відмовилася відповідати, але в той же час підтвердила факти, оприлюднені в ЗМІ, про участь у стрільбах разом з учасниками незаконних збройних формувань", – нагадав Грицак.

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Нагадаємо, раніше нардеп Тетяна Ричкова з трибуни Верховної Ради заявила, що Надія Савченко підбурювала українських військових на Донбасі покинути свої позиції і "йти на Київ".



Савченко прокоментувала слова Ричкової і розповіла, до чого підбурювала українських військових на Донбасі