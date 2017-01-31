СБУ підозрює власника "Обжори" в фінансуванні тероризму (документи)

Служба безпеки України прямо підозрює депутата Київської обласної ради (фракція "Солідарність") В'ячеслава Соболєва у фінансуванні тероризму в так званій "ДНР" через спеціально створені для цього компанії.

Фотографії відповідних документів оприлюднив на своїй сторінці в Facebook активіст Валентин Бєлінський.

З документів, за словами Бєлінського, можна зробити цілий ряд висновків. "Соболєв таки є власником ТС "Обжора", чому у "органів" маса доказів; ТС "Обжора" таки є спонсором терористів; подільниця Соболєва – [бухгалтер Олена] Муртазіна, вже сидить у каталажці, і, впевнений на 100%, заливається акі соловей [дає показання]; Соболєву скоро пред'являть підозру у вчиненні злочину (тероризм)", – написав Ст. Бєлінський.

Зокрема, один з документів – це довідка по кримінальному провадженню №22016130000000061, яку розслідує слідчий відділ управління СБУ у Києві та області за статтями, що передбачають санкції за підтримку тероризму. Згідно з цією довідкою, В. Соболєв ініціював створення декількох юридичних осіб за правилами "ДНР", щоб мати можливість здійснювати діяльність на окупованих територіях. Це компанії "ТОВ Леотекс груп" (мережа "Обжора"), "ТОВ Югтехлогистик" (мережа "Авоська"), "ФОП Різьбяр Т. Е." (ресторани "Якіторія" і "Бульвар"), ТОВ "Восход" (здає приміщення в оренду). За даними СБУ, ці підприємства платили податки в бюджет "ДНР", більш того, він підтримував прямі контакти з одним з терористів для забезпечення стабільного функціонування бізнесу.

За інформацією СБУ, у схемі брали участь також директор "Леотекс" Євгена Бурун, головний бухгалтер Олена Муртазіна, помічниця Соболєва Жанна Петренко. Документами підтверджується опублікована раніше інформація про обшуки в столичних офісах, де працюють співробітники "Обжори", а також у ресторані Соболєва "Маріо". Документальні підтвердження співпраці з "ДНР" знайдені на комп'ютерах Муртазиной, які вилучені спецслужбами.

В оприлюдненому листуванні, у видатково-прибуткових відомостях є кілька рядків із зазначенням походження надходжень "з Донецька" на суми 1,96 млн грн, 1,9 млн грн, 200 тис. грн, 100 тис. грн, 712 тис. грн.

Нагадаємо, раніше ЗМІ опублікували інформацію про те, що бухгалтер мережі "Обжора" Олена Муртазіна, яку затримали спецслужби за пособництво тероризму, дала свідчення, вказавши на причетність до схеми депутата Київоблради В'ячеслава Соболєва.