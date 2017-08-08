СБУ планує дати бій терористам в одному з міст Донбасу

У Сєвєродонецьк у на Луганщині Служба безпеки України готується до здійснення операції щодо протидії терористичній і диверсійній загрозам.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції області.

Крім того, правоохоронці звертаються до жителів міста з проханням не панікувати та дотримуватися вимог особистої безпеки.

Також під час проведення заходів поліцейські просять людей не покидати без нагальної потреби своїх домівок, дотримуватися правил особистої безпеки та поводження з підозрілими предметами, вибухонебезпечними речовинами тощо.

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У разі отримання інформації про причетність невідомих осіб до ДРГ або терористичних підрозділів бойовиків, негайно повідомляти на адресу чергових служб: Управління СБУ в Луганській області, номер телефону: 0645-23-31-46; Головного Управління національної поліції в Луганській області, номери телефонів: 102, 0645-24-20-42,

– наголошується у повідомленні.

У поліції додали, відповідно до Закону України "Про боротьбу з тероризмом" та постанови Кабінету Міністрів України від 18.02.2016 № 92, на території Луганської області проводиться антитерористична операція, у рамках якої здійснюються заходи щодо припинення незаконних дій з боку терористичних угрупувань та їх прихильників.

"Зазначені нормативно-правові акти є відкритими, громадяни можуть ознайомитись із заходами, що вживаються суб'єктами боротьби з тероризмом", – підкреслюють поліцейські.