СБУ показала цікаву знахідку із Світлодарської дуги

Правоохоронці знайшли реактивний піхотний вогнемет "Шмель" на місці бойового зіткнення з терористами у районі Світлодарської дуги.

Про це повідомили у прес-центрі СБУ.

Зброя російського виробництва була у зведеному та готовому до застосування стані.

"Шмель" має маркування на корпусі: 12-91-А, 737, що може свідчити про його належність до озброєння російських військових,

– зазначили в СБУ.

Також у взаємодії зі Збройними Силами оперативники спецслужби виявили в лісі неподалік села Сизе Станично-Луганського району схованку з боєприпасами. Правоохоронці вилучили із схрону чотири постріли до реактивних протитанкових гранат, мінометну міну калібру 120 мм та 48 гранатометних пострілів ВОГ-17М.

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