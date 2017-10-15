СБУ попередила можливі теракти під час масових заходів 17 жовтня у Києві

Під час масових акцій у Києві 17 жовтня була ймовірність здійснення провокацій, в чому числі і за допомогою зброї.

Співробітники СБУ перешкодили купівлі двох автоматів АК-47 та трьох гранатометів колишніми активістами об’єднання "Революційні праві сили". "Також у ході проведення 9 обшуків, вилучено більше 200 тисяч гривень, засоби зв’язку, комп’ютерну техніку та інші речі, які використовувалися для підготовки дій провокаційно-насильницького характеру", – повідомили у СБУ. Читайте також: В СБУ заявили, що знають ініціаторів та виконавців провокацій проти УПЦ МП За даними спецслужб, цю зброю мали використати задля провокацій під час масових акцій у Києві 17 жовтня.