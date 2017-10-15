02:21
16 жовт 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВІЙНА НА ДОНБАСІ РЕФЕРЕНДУМ У КАТАЛОНІЇ РЕІНТЕГРАЦІЯ ДОНБАСУ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Навіщо перейменовувати Крим. Собаки Володимира Путіна
Вєсті Кремля
19:25, 14 жовтня
Вєсті.UA.Жир. Парнокопитний шабаш Верховної Ради. Політичний ломбард Юлії Тимошенко
Вєсті.UA
18:45, 14 жовтня
Хто залишає людей роками без власного житла: резонансне розслідування
ЦРУ
07:45, 13 жовтня
Підсумковий випуск новин за 21:00: Теракт у Сомалі. Лікарів вчать мові жестів
Випуск новин
21:59, 15 жовтня
Про гучні корупційні справи депутатів та роботу комітету – інтерв'ю з Павлом Пинзеником
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:51, 11 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ВІЙНА НА ДОНБАСІ РЕФЕРЕНДУМ У КАТАЛОНІЇ РЕІНТЕГРАЦІЯ ДОНБАСУ

СБУ попередила можливі теракти під час масових заходів 17 жовтня у Києві

23:57, 15 жовтня 851 Читать новость на русском
Вилучена під час обшуків зброя
Вилучена під час обшуків зброя / СБУ

Під час масових акцій у Києві 17 жовтня була ймовірність здійснення провокацій, в чому числі і за допомогою зброї.

Співробітники СБУ перешкодили купівлі двох автоматів АК-47 та трьох гранатометів колишніми активістами об’єднання "Революційні праві сили".

"Також у ході проведення 9 обшуків, вилучено більше 200 тисяч гривень, засоби зв’язку, комп’ютерну техніку та інші речі, які використовувалися для підготовки дій провокаційно-насильницького характеру", – повідомили у СБУ.

Читайте також: В СБУ заявили, що знають ініціаторів та виконавців провокацій проти УПЦ МП

За даними спецслужб, цю зброю мали використати задля провокацій під час масових акцій у Києві 17 жовтня.

Теги: Новини України СБУ Теракт Зброя
Джерело: 24 Канал
Новини за 15 жовтня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Головні новини 15 жовтня: марш за права тварин та масштабний теракт у Сомалі
15 жовтня, 22:11 Головні новини 15 жовтня: марш за права тварин та масштабний теракт у Сомалі
439
Майбутнє України, пенсійна реформа та
15 жовтня, 22:01 Майбутнє України, пенсійна реформа та "зрада" Порошенка: топ-5 блогів за тиждень
Блог Медіа 1432
Найсмішніші меми тижня: двохсотий рубль та чому плаче Google-перекладач
15 жовтня, 20:00 Найсмішніші меми тижня: двохсотий рубль та чому плаче Google-перекладач
3956
Земельний конфлікт на Вінниччині: колишній голова райради намагається відібрати ділянку
15 жовтня, 18:00 Земельний конфлікт на Вінниччині: колишній голова райради намагається відібрати ділянку
Блог Медіа 1232
Більша частина українців не розуміють, що таке справжня
15 жовтня, 16:01 Більша частина українців не розуміють, що таке справжня "гібридна війна"
Володимир Шередега 1122
Порошенко ввів у дію рішення РНБО про заборону соцмереж "Вконтакте" та "Однокласники"
 16 травня , 10:49
Коли почне діяти заборона "Вконтакте", "Однокласники" та "Яндекса": назвали дату
16 травня , 13:30
Ведучі Євробачення здивують глядачів колоритним сюрпризом
 11 травня , 21:53
"Тільки попросив, щоб штани підтягнули": що говорив у суді пранкер Седюк
 15 травня , 15:21
Кращих кінематографістів відзначили премією в Києві
 31 травня , 21:00
В Авдіївці проблеми з водопостачанням через обстріли бойовиків
 4 червня , 11:35
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук