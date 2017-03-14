СБУ припинила трансляцію десятків пропагандистських телеканалів Росії

СБУ разом з поліцією припинили у Києві діяльність групи людей, які організували трансляцію заборонених телеканалів російської пропаганди.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Згідно з повідомленням, зловмисниками виявилися громадяни України, Росії та Казахстану. Вони створили підпільний телекомунікаційний центр та поширювали російську пропаганду як на вільній території України, так і на тимчасово окупованих територіях.

Правоохоронці влаштували обшуки у Святошинському районі Києва на території режимно-секретних об’єктів одного з науково-дослідних інститутів. Там вони вилучили фінансові документи, що підтверджують протиправну діяльність, обладнання для декодування зашифрованого супутникового сигналу, радіотелевізійну апаратуру, російські картки доступу до мереж супутникового телебачення, серверне та інше обладнання.

Загальна вартість вилученого майна становить майже 2 млн грн.

Наразі припинено трансляцію 76 російських каналів, заборонених рішенням Нацради України з питань телебачення та радіомовлення, що могли приймати більше ніж 350 тисяч абонентів,

– мовиться у повідомленні СБУ.

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Окрім того, відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 361 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні слідчі дії.