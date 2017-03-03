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СБУ прийшла з обшуком до Марушевської

16:04, сьогодні 2101 Читать новость на русском
До Марушевської прийшли з обшуком
До Марушевської прийшли з обшуком / 24 Канал

Співробітники Служби безпеки України проводять обшуки у помешканні екс-глави Одеської митниці Юлії Марушевської.

Про це стало відомо 24 Каналу з власних джерел.

У п'ятницю, 3 березня, співробітники Служби безпеки України прийшли з обшуком у квартиру екс-начальника Одеської митниці Юлії Марушевської.

При цьому сама Марушевська на даний час перебуває за межами України – вона у Гватемалі, де бере участь у Форумі міжнародної організації Freedom House.

Також з обшуком співробітники СБУ прийшли у Львові до одного із колишніх підлеглих Юлії Марушевської Романа Баховського.

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Поки не відомо, що конкретно спецслужби шукають і які саме претензії вони мають до Марушевської.

Інформацію про обшуки Юлія Марушевська уже підтвердила у своєму Facebook.

Нагадаємо, 2 березня стало відомо, що детективи НАБУ зачитали повідомлення про підозру і затримали голову Державної фіскальної служби Романа Насірова. Проте згодом з’ясувалось, що він перебуває у лікарні "Феофанія" і, за словами його адвокатів, у нього стався інфаркт.

Під час перебування на посаді глави Одеської митниці у Юлії Марушевської були напружені відносини з Романом Насіровим. Після того, як Марушевська подала заяву на звільнення Насіров наказав звільнити її за "службову невідповідність".

Теги: Україна Затримання Насірова Роман Насіров Одеса Розслідування СБУ
Джерело: 24 Канал
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