СБУ просять зайнятися рухом Медведчука через дані про журналістів в АТО

Інститут масової інформації просить СБУ розібратися в оприлюдненні даних іноземних журналістів на сайті Українського вибору.

Про це йдеться у повідомленні, яке оприлюднив ІМІ.

Згідно із повідомленням, на сайті всеукраїнського громадського руху "Український вибір" (лідер руху Віктор Медведчук) 5 лютого були оприлюднені маршрути пересування журналістів іноземних ЗМІ та номери машин, якими вони їздили зоною антитерористичної операції. Зокрема, оприлюднено детальну інформацію про пересування кореспондентки агентства Associated Press Інни Варениці, співробітників агентства France-Presse – журналіста Ю.Суркова, фотограф А.Філіппова, оператора С.Вольського і звукооператора Є.Максимова, фотокореспондента А.Степанова, кореспондента "Радіо Свобода" А.Єгорова, журналіста Б.Іванова з оператором Є. Головіним, кореспондента "Радіо Свобода" О.Калениченка і оператора Є.Климентьєва, співробітників європейського прес-фотоагентства С.Ваганова і І.Горбасова, а також співробітників ВВС – кореспондента Т.Баріджа, продюсера Д.Майера і оператор А.Шпигунова.

"Інститут Масової Інформації вважає, що оприлюднення цієї інформації ставить під загрозу безпеку журналістів та просить СБУ негайно провести розслідування, встановити канал витоку інформації і вжити всіх необхідних заходів, щоб захистити українських та іноземних журналістів, які працюють в зоні АТО, - наголосили в ІМІ.

Злив інформації про пересування кореспондентів ставить під загрозу життя журналістів, які працюють у зоні АТО. Якщо відомі маршрути пересування журналістів, номери машин, то вони потенційно можуть стати жертвами нападів, викрадень або провокацій. Ми звертаємося до СБУ з вимогою негайно провести розслідування, встановити канал витоку інформації і покарати винних, а також вимагаємо від влади вжити всіх необхідних заходів, щоб захистити життя і здоров’я журналістів, які працюють в зоні АТО,

– зазначила виконавчий директор ІМІ Оксана Романюк.

На думку медіа-юриста ІМІ Романа Головенка, рух Віктора Медведчука "ставить під загрозу" безпеку українських та іноземних журналістів, а також їхню можливість здійснювати професійну журналістську діяльність.

В ІМІ, зокрема, розповіли, що на сайті "Український вибір" з'явилася інформація про начебто "повномасштабні військові дії української армії", які розпочалися на Донбасі в ніч проти 29 січня після начебто розмови Путіна з Трампом. І цей так званий "військовий наступ ЗСУ", за інформацією сайту, "отримав значну інформаційну підтримку - на Донбасі висадився "десант" співробітників західних ЗМІ". При цьому рух зазначає, що з 31 січня по 3 лютого "команда журналістів і фотокореспондентів об'їхали зону збройного конфлікту з метою висвітлення "російської агресії" і "з метою створення конфлікту між Росією і США" та закликами до необхідності продовження санкцій проти Росії.

Нагадаємо, раніше неурядова організація "Миротворець" оприлюднила дані про журналістів, які отримували акредитацію у керівних органах так званої "ДНР". Фігурантів цього списку швидко "охрестили" потенційними сепаратистами. А з огляду на те, що імен у тому списку — понад 4 000, то скандал вийшов гучний, масштабний. І дуже беззмістовний, бо кого насправді викрили і чи викрили взагалі — так і не ясно.