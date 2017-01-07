СБУ проти ідеї Савченко оприлюднити списки полонених на Донбасі

СБУ виступає проти оприлюднення списків українських полонених, яких утримують на окупованих територіях та у Росії, адже це може зашкодити цим людям.

Про це в ефірі одного з телеканалів заявив радник голови СБУ Юрій Тандіт. Він прокоментував ситуацію стосовно заяви народного депутата Надії Савченко про те, що вона має намір опублікувати списки військовополонених і зниклих безвісти на Донбасі українців. За словами Тандіта, СБУ відомі ці списки і представники відомства працюють з ними.

Я лише можу сказати, що є певні закони, які обмежують викид будь-якої інформації, пов'язаної з персональними даними. Ми в 2014 і 2015 році ловили шахраїв, які отримували якусь закриту інформацію за списками тих наших героїв, заручників, які незаконно перебували в Донецьку і Луганську, фактично, намагалися на стражданні людей скоювали злочини з метою отримання якоїсь вигоди, розповідаючи знайомим про те, що є можливість або поспілкуватися, або звільнити наших заручників,

– наголосив Тандіт.

Він пояснив, що ці списки не можна використовувати для якихось корисливих цілей, маніпулювати ними, або займатися політичним піаром.

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Нам ні в якому разі не можна поширювати інформацію, яка може нашкодити не тільки хлопцям, які знаходяться там, а також їхнім близьким, родичам, які знаходяться в морально важкому стані, тому що багато хто з хлопців, які там незаконно утримуються, знаходяться там понад рік,

– підсумував Тандіт.

Він додав, що СБУ проведе з Савченко певну роз'яснювальну роботу в рамках чинного законодавства.