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ВИБУХ НА ВІЙСЬКОВИХ СКЛАДАХ У БАЛАКЛІЇ ВБИВСТВО ВОРОНЕНКОВА ЮЛІЯ САМОЙЛОВА

СБУ провела обшуки у директорів онлайн-сервісу YouControl

12:02, сьогодні 158 Читать новость на русском
Обшуки СБУ
Обшуки СБУ / zak-kor.net

Співробітники СБУ навідались зранку 23 березня у квартири до комерційного директора і гендиректора компанії YouControl.

За словами адвоката гендиректора компанії Сергія Мільмана, причиною обшуків став незаконний доступ сервісу YouControl до державних реєстрів. Про свій візит спецназівці не попереджали.

Про це 24 Каналу розповіла речниця YouControl Антоніна Ряховська.

Обшуки почалися сьогодні зранку у комерційного директора Олени Лапи. До обшуків адвоката не допустили.Надалі працівники СБУ перемістилися до Сергія Мільмана, намагалися представитися як Київгаз, потім ще іншими варіантами, доки їм не відкрили двері. Вони стояли там близько години, чекали. І також вони перешкоджали допуск адвоката до Сергія Мільмана. Але наш юрист, який і є адвокатом, вже прибув на місце, – зазначила Ряховська.

Читайте також: СБУ затримала адміністраторів антиукраїнських груп у соцмережах

Теги: Україна СБУ
Джерело: 24 Канал
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