СБУ розповіла про допит Савченко після її зустрічі з терористами Донбасу

Після зустрічі між нардепом Надією Савченко та терористами Донбасу Олександром Захарченком і Ігорем Плотницьким льотчицю запросили до СБУ, де вона дала свідчення у кримінальному провадженні, яке ведеться за фактом діяльності зазначених терористичних організацій.

Про це голова Служби безпеки України Василь Грицак розповів у ефірі одного з українських телеканалів.

За його словами, після мінських зустрічей між терористами так званих "ЛНР" і ""ДНР" і Надією Савченко він говорив із нардепом і вона розповіла йому про всі обставини цієї зустрічі.

Також голова СБУ додав, що льотчицю запросили до відомства, де вона дала свідчення у кримінальному провадженні, яке ведеться за фактом діяльності зазначених терористичних організацій.

Крім того, очільник СБУ висловив своє ставлення до таких зустрічей.

"Перш за все, я не можу заборонити народному депутату зустрічатися з ким би то не було. Але якщо ви хочете почути мою оцінку щодо цієї зустрічі, то вона буде негативною. Я не вважаю нормальним, коли депутат Верховної Ради, член комітету з оборони та безпеки, тодішній член ПАРЄ зустрічається на території третьої країни, як мені сказали потім, з відключеними мобільними телефонами, з дотриманням вимог конспірації, і про щось спілкується", – резюмував Грицак.

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Нагадаємо, 7 грудня у Мінську Надія Савченко зустрічалась із ватажками так званих "ЛНР" та "ДНР".



Згодом вона розповіла, що з терористами Олександром Захарченком та Ігорем Плотницьким на цій зустрічі вдалось домовитись про обмін 256 терористів на 52 українців.