  • укр
  • рус
12:30
26 груд 2016
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАДІННЯ РОСІЙСЬКОГО ЛІТАКА ТУ-154 НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Православний парк. Туманні перспективи Кадирова
Вєсті Кремля
23:09, 24 грудня
Вєсті.UA. Жир. Куди насправді вигнали Новинського. Ляшко
Вєсті.UA
22:37, 24 грудня
Завищені платіжки та корупційні схеми Онищенка, – журналістське розслідування
ЦРУ
22:21, 22 грудня
Випуск новин за 11:00: Карантин для школярів. Обстріли в АТО
Випуск новин
12:09, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня
Телеканал новин 24 СБУ розповіла про допит Савченко після її зустрічі з терористами Донбасу
ПАДІННЯ РОСІЙСЬКОГО ЛІТАКА ТУ-154 НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

СБУ розповіла про допит Савченко після її зустрічі з терористами Донбасу

08:05, сьогодні 13735
Надія Савченко
Надія Савченко / Getty Images

Після зустрічі між нардепом Надією Савченко та терористами Донбасу Олександром Захарченком і Ігорем Плотницьким льотчицю запросили до СБУ, де вона дала свідчення у кримінальному провадженні, яке ведеться за фактом діяльності зазначених терористичних організацій.

Про це голова Служби безпеки України Василь Грицак розповів у ефірі одного з українських телеканалів.

За його словами, після мінських зустрічей між терористами так званих "ЛНР" і ""ДНР" і Надією Савченко він говорив із нардепом і вона розповіла йому про всі обставини цієї зустрічі.

Також голова СБУ додав, що льотчицю запросили до відомства, де вона дала свідчення у кримінальному провадженні, яке ведеться за фактом діяльності зазначених терористичних організацій.

Крім того, очільник СБУ висловив своє ставлення до таких зустрічей.

"Перш за все, я не можу заборонити народному депутату зустрічатися з ким би то не було. Але якщо ви хочете почути мою оцінку щодо цієї зустрічі, то вона буде негативною. Я не вважаю нормальним, коли депутат Верховної Ради, член комітету з оборони та безпеки, тодішній член ПАРЄ зустрічається на території третьої країни, як мені сказали потім, з відключеними мобільними телефонами, з дотриманням вимог конспірації, і про щось спілкується", – резюмував Грицак.

Читайте також: У Кремля щодо Савченко великі плани, – політолог

Нагадаємо, 7 грудня у Мінську Надія Савченко зустрічалась із ватажками так званих "ЛНР" та "ДНР".

Згодом вона розповіла, що з терористами Олександром Захарченком та Ігорем Плотницьким на цій зустрічі вдалось домовитись про обмін 256 терористів на 52 українців.

Теги: Україна Війна на Донбасі АТО Політика СБУ Надія Савченко Василь Грицак Луганськ Новини Донецька Ігор Плотницький
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Как выглядел бы 2016 год в соцсетях
22 грудня, 18:36 Как выглядел бы 2016 год в соцсетях
20 грудня, 20:38 "Лучшие в 2016 году": выберите лучших футбольных персон года Украины
Вживані авто за зниженими акцизами: коротко і зрозуміло
 4 липня , 21:01 19
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня , 19:08 343
Дезертира-зрадника з Криму затримали на Полтавщині
 8 серпня , 11:32
Тривожна ніч на фронті: є загиблий і багато поранених
 28 червня , 13:02
Неопалимі: історії бійців, які пройшли Іловайськ
 29 серпня , 17:30
Вражаюча історія спортсмена, який потужно дебютував на Паралімпіаді
 15 листопада , 11:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук