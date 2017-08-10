СБУ спіймала бойовика батальйону "Призрак", який втік від терористів

Співробітники СБУ затримали на Луганщині бойовика терористичного батальйону "Призрак", що входить до складу "ЛНР". Бойовик виявився двічі судимим жителем тимчасово окупованого Перевальська.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Як з’ясували правоохоронці, чоловік приєднався до терористів після звільнення з в’язниці у 2014 році. Бойовик служив у комендатурі та зі зброєю охороняв штаб бандугруповання "Призрак" в Алчевську.

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Як розповів сам затриманий, у незаконному збройному формуванні він пройшов підготовку під керівництвом російського інструктора, який навчав бойовиків поводженню з кулеметами та мінометами.

На початку 2016 року чоловік з особистих причин покинув лави бойовиків та перебрався на контрольовану українською владою територію. Тривалий час він переховувався в Рубіжному у близької знайомої, де і був затриманий співробітниками спецслужби.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України. Слідчі СБУ під процесуальним керівництвом прокуратури оголосили бойовику про підозру в скоєнні злочину. Тривають невідкладні слідчі дії.