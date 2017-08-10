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СБУ спіймала бойовика батальйону "Призрак", який втік від терористів

19:36, сьогодні 1160 Читать новость на русском
СБУ затримала бойовика
СБУ затримала бойовика "ЛНР" / Фото з вільних мереж

Співробітники СБУ затримали на Луганщині бойовика терористичного батальйону "Призрак", що входить до складу "ЛНР". Бойовик виявився двічі судимим жителем тимчасово окупованого Перевальська.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Як з’ясували правоохоронці, чоловік приєднався до терористів після звільнення з в’язниці у 2014 році. Бойовик служив у комендатурі та зі зброєю охороняв штаб бандугруповання "Призрак" в Алчевську.

Читайте також: СБУ оголосила підозру відповідальному за кошти терористів

Як розповів сам затриманий, у незаконному збройному формуванні він пройшов підготовку під керівництвом російського інструктора, який навчав бойовиків поводженню з кулеметами та мінометами.

На початку 2016 року чоловік з особистих причин покинув лави бойовиків та перебрався на контрольовану українською владою територію. Тривалий час він переховувався в Рубіжному у близької знайомої, де і був затриманий співробітниками спецслужби.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України. Слідчі СБУ під процесуальним керівництвом прокуратури оголосили бойовику про підозру в скоєнні злочину. Тривають невідкладні слідчі дії.

Теги: Новини України Війна на Донбасі СБУ Луганськ
Джерело: 24 Канал
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