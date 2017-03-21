СБУ викликає на допит дружину екс-ватажка терористів "ДНР"

СБУ викликає дружину колишнього "губернатора" Донеччини Павла Губарєва Катерину для проведення слідчих дій 27-29 березня.

Відповідна повістка опублікована в "Урядовому кур'єрі" 21 березня, повідомляють "Українські Новини".

У повістці зазначається, що Катерина Губарєва викликається до Головного слідчого управління СБУ в Київ 27, 28 та 29 березня на 10:00.

СБУ планує в рамках кримінального провадження провести з дружиною Губарєва певні слідчі і процесуальні дії.

Нагадаємо, у січні 2016 року Генпрокуратура України задовольнила клопотання слідчих СБУ щодо заочного засудження Павла Губарєва.