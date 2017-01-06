СБУ викликає на допит одного з ватажків "ДНР"

Служба безпеки України викликає на допит до Києва одного з ватажків терористичної "ДНР" Павла Губарева.

Порядок на допит на 10:00 ранку 11, 12 і 13 січня опублікований у газеті "Урядовий кур'єр".

Павла Губарєва підозрюють у посяганні на територіальну цілісність і незалежність України, організації масових заворушень і причетності до діяльності терористичних організацій.

Як відомо, він був так званий "народним губернатором" Донецька. Також він брав участь у захопленні Донецької ОДА у 2014 році.

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