СБУ викрила чоловіка, який поширював пропаганду в інтернеті

На Чернігівщині Служба безпеки України затримала антиукраїнського інтернет-агітатора.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Чоловік регулярно розміщував на сторінках у соцмережах пропагандистські матеріали, які закликали до зміни державного кордону України та популяризували терористичні організації "Д/ЛНР".

Інформацію агітатор отримував від куратора з тимчасово окупованих бойовиками територій.

Поліція відкрила кримінальне провадження. Триває досудове слідство.

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