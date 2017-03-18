СБУ викрила грандіозний сховок зі зброєю на Запоріжжі

У селі біля Запоріжжя працівники СБУ спільно з поліцією виявили сховок із величезним арсеналом зброї та боєприпасів.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Зазначається, що зброя, боєприпаси та вибухові речовини зберігалися в одному з ангарів підприємства, яке відноситься до об’єктів критичної інфраструктури.

Правоохоронці обшукали приміщення та вилучили протиповітряний зенітний ракетний комплекс; 124 гранатомети РПГ-26; 50 протитанкових гранатометів РПГ-7; 87 зарядів до підствольного гранатомету; 18 гранат РГД-5; 21 міну калібру 82 мм.

Окрім того, в ангарі знайшли 30 мінометних детонаторів МД5; 240 димових гранат РДГ-2Б; 6 димових шашок УДШ, велику кількість набоїв та вибухівки.

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За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 263 Кримінального кодексу України. Тривають оперативно-слідчі дії для встановлення осіб, які причетні до організації сховища та джерела походження зброї та боєприпасів.