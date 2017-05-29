СБУ викрила потужних ділків, які ширили в Україні заборонений контент

Служба безпеки України припинила розповсюдження програмного забезпечення для перегляду заборонених телеканалів.

Про це повідомили у прес-центрі СБУ.

Зокрема на Харківщині менеджмент однієї з розгалужених оптово-роздрібних мереж, яка реалізує побутову електротехніку, організував встановлення додаткового програмного забезпечення на SMART-телевізори.

За додаткову плату покупцям пропонували "перепрошити" телевізор, щоб отримати можливість вільно переглядати телевізійні пропагандистські канали. Вартість такої послуги становила 1900 гривень.

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Правоохоронці зʼясували, що розробили програмне забезпечення українські ІТ-спеціалісти, які також займалися адмініструванням інтернет-ресурсів для технічної підтримки трансляції заборонених каналів. В СБУ додали, що хостинг здійснювала одна з найбільших в Україні провайдерських компаній.

Правоохоронці провели обшуки, а також заблокували доступ до серверного обладнання, яке розміщене у Києві.





