СБУ впіймала бойовика "Оплоту"

Спецпризначенці на Сумщині затримали бойовика терористичної організації "Оплот".

За інформацією Служби безпеки, раніше судимий мешканець Донеччини у 2014 році приєднався до бойовиків, був відповідальний за перевезення зброї та боєприпасів, а також ремонтував техніку.

Терорист заявив, що його поплічники запроторили до в’язниці, аби не платити заробітну плату, звинувативши у крадіжці зброї.

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Після звільнення чоловік тривалий час переховувався в Росії. Співробітники спецслужби затримали його в одному з сіл Сумщини. За фактом затримання терориста розпчали кримінальне провадження.