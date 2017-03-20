СБУ впіймала одразу двох поплічників терористів: опублікували відео

Служба безпеки України затримала у районі АТО інформатора терористів та бойовика.
Про це повідомили у прес-центрі СБУ.
Інформатора "ЛНР" затримали у Трьохізбенці. Чоловік передавав бойовикам інформацію про дислокацію українських підрозділів.
Під час обшуку у нього знайшли три тротилові шашки, гранату Ф-1 із запалом та набої різного калібру.
Також у районі проведення АТО затримали бойовика терористичної організації "ДНР". У 2014 році він злодіяв з терористами поблизу Слов’янська.
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