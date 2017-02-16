СБУ завела справу на Пінчука

Служба безпеки розслідує кримінальне впровадження щодо посягання Віктором Пінчуком на територіальну цілісність України.

Про це у Twitter повідомила народний депутат Ганна Гопко.

У документах, прикріплених до "твіту" мовиться, що СБУ відкрила справу у зв'язку з публікацією його статті для The Wall Street Journal.

Головне слідче управління СБУ @ServiceSsu розслідує кримінальне впровадження щодо посягання #Пінчук'ом на територіальну цілісність України pic.twitter.com/YcRG9Zagfw — Hanna Hopko (@HopkoHanna) 16 февраля 2017 г.

Нагадаємо, наприкінці 2016 року у виданні The Wall Street Journal вийшла стаття Пінчука, де він пропонує відмовитися від членства в НАТО та ЄС, а питання приналежності Криму не повинно стати перешкодою для досягнення миру на Донбасі в переговорах з країною-агресором Росією.



Згодом олігарх вирішив відповісти на критику в свою сторону після цієї публікації.