СБУ зловила українку, яка намагалась провести наркотиків на півмільйона гривень

Служба безпеки України на міжнародному пункті пропуску "Ягодин" викрила контрабандистів, які привезли 5600 пігулок зі вмістом псевдоефедрину на півмільйонна гривень.

Про це повідомляє прес-служба СБУ. Зазначається, що на міжнародному пункті пропуску "Ягодин" правоохоронці затримали мешканку обласного центру, яка намагалася у ручній поклажі ввезти з Європи 5600 пігулок зі вмістом псевдоефедрину.

За розцінками "чорного" ринку з них можна було виготовити психотропів на півмільйона гривень.

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Одночасно, із вилученням пігулок на кордоні, оперативники спецслужби затримали у Рівному чоловіка наркокур’єрки під час передачі організатору "бізнесу" чергової партії псевдоефедриновмісних препаратів (400 пігулок).

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 305 Кримінального кодексу України. Усім трьом затриманим оголошено про підозру.

Тривають оперативно-слідчі дії для встановлення всіх осіб, причетних до функціонування контрабандного каналу постачання наркотиків.