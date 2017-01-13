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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

СБУ знайшла докази перебування армії Росії на Донбасі

11:54, сьогодні 1680 Читать новость на русском
Ранець російського десантника
Ранець російського десантника / Facebook

Оперативники Служби безпеки України в районі Славного (Донеччина) виявили обгорілий ранець десантника, виготовлений на комбінаті в Богородську (Нижегородська область, РФ).

Про це у Facebook повідомляє прес-служба СБУ.

Під час зачистки "сірої зони" у районі н. п. Славне Мар’їнського району Донеччини оперативники СБУ задокументували факт, який черговий раз підтверджує присутність військовослужбовців збройних сил Російської Федерації на території України. Опрацьовуючи інформацію про присутність у "сірій зоні" диверсійної групи терористів "ДНР", правоохоронці виявили на місцевості частину обгорілого ранця десантника (з маркуванням ЗАО "БШГК" м. Богородськ РД-54 ТО 90-04-03-93 арт. 3451-ПУ-БШ 04 08),
– мовиться у повідомленні СБУ.

У спецслужбі зазначили, що ранець є елементом бойового спорядження військовослужбовців ЗС РФ, про що вказує клеймо фабрики-виробника та кольорова гама, яка використовується в російській армії.

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Окрім того, співробітники СБУ виявили короб зі стрічками та набоями калібру 7,62 мм загальною кількістю 200 одиниць, 2 гранати (Ф-1, РГД-5), протипіхотну міну МОН-50 та індивідуальний перев'язочний пакет.

Теги: Україна-Росія Україна Війна на Донбасі Зброя СБУ
Джерело: 24 Канал
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