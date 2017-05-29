Себастіан Феттель тріумфував на гран-прі Монако

Пілоти Феррарі оформили переможний дубль на легендарному гран-прі Формули один у Монако. На найвищу сходинку подіуму підійнявся Себастіан Феттель.

Німець зумів випередити свого партнера Кімі Ряйконена, який стартував першим.

Для команди Ferrari цей переможний дубль став першим у Формулі-1 ще з 2010 року.

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Третім у Монако фінішував пілот руд Даніель Ріккіардо.

У загальному заліку Себастіан Феттель відірвався від свого головного конкурента Льюїса Хемілтона, який фінішував сьомим уже на 25 очок.