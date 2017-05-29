01:05
29 трав 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
МАСОВІ ЗАТРИМАННЯ ЕКС-ПОСАДОВЦІВ В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАБОРОНА ВКОНТАКТЕ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Карма Навального. Нетипове використання триколора
Вєсті Кремля
19:42, 27 травня
Вєсті UA. Жир. Вілкул на межі бідності. Хворі смаки депутатів
Вєсті.UA
20:02, 27 травня
Недолюстровані: як стара правоохоронна система повільно просочується в нову
ЦРУ
08:57, 26 травня
Підсумковий випуск новин за 21:00: Обстріли Красногорівки. Рекордний штраф
Випуск новин
21:53, 28 травня
Втечі корупціонерів, вбивство Шеремета, санкції – велике інтерв'ю з Аваковим
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:55, 25 травня
Згадати все
Вєсті кремля
ЦРУ
Телеканал новин 24 Новини Спорт
МАСОВІ ЗАТРИМАННЯ ЕКС-ПОСАДОВЦІВ В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАБОРОНА ВКОНТАКТЕ

Себастіан Феттель тріумфував на гран-прі Монако

23:42, 28 травня 57 Читать новость на русском

Пілоти Феррарі оформили переможний дубль на легендарному гран-прі Формули один у Монако. На найвищу сходинку подіуму підійнявся Себастіан Феттель.

Німець зумів випередити свого партнера Кімі Ряйконена, який стартував першим.

Для команди Ferrari цей переможний дубль став першим у Формулі-1 ще з 2010 року.

Читайте також: Кімі Ряйконен здобув першу перемогу з 2008 року

Третім у Монако фінішував пілот руд Даніель Ріккіардо.

У загальному заліку Себастіан Феттель відірвався від свого головного конкурента Льюїса Хемілтона, який фінішував сьомим уже на 25 очок.

Теги: Формула-1
Джерело: 24 Канал
Новини за 28 травня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Три реформы, без которых движение Украины вперед невозможно
28 травня, 22:04 Три реформы, без которых движение Украины вперед невозможно
Олег Пономарь 7900
Головні новини 28 травня: теракт у Красногорівці, протести у Росії, патріотичний жест в Криму
28 травня, 22:01 Головні новини 28 травня: теракт у Красногорівці, протести у Росії, патріотичний жест в Криму
2235
Найсмішніші меми тижня: сімейка Трампів і Папа, хати українських корупціонерів завалені сіллю
28 травня, 20:01 Найсмішніші меми тижня: сімейка Трампів і Папа, хати українських корупціонерів завалені сіллю
2338
Яценюк явно начал продуманную игру, и она не на пользу президента
28 травня, 19:07 Яценюк явно начал продуманную игру, и она не на пользу президента
Михайло Подоляк 5208
Візовий режим з агресором: варто чи ні?
28 травня, 17:01 Візовий режим з агресором: варто чи ні?
Блог Медіа 2041
Бій Кличко – Джошуа: британець зробив заяву щодо реваншу
 30 квітня , 12:23
Шварценеггер про бій Кличко – Джошуа: Сподіваюсь на реванш
 30 квітня , 13:11
Влада приховує цифри, – лікар розповів про реальні втрати в зоні АТО
2 березня , 06:23
Таке буває, – Віталій Кличко стримано відреагував на програш брата
30 квітня , 10:12
Аваков прокоментував смертельну перестрілку під Києвом
 5 грудня 2016 , 14:15 14
Екс-заступник голови "Нафтогазу" застрелився: не хотів, щоб його затримували
 21 грудня 2016 , 15:08 68
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук