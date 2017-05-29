Себастіан Феттель тріумфував на гран-прі Монако
23:42, 28 травня 57 Читать новость на русском
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Пілоти Феррарі оформили переможний дубль на легендарному гран-прі Формули один у Монако. На найвищу сходинку подіуму підійнявся Себастіан Феттель.
Німець зумів випередити свого партнера Кімі Ряйконена, який стартував першим.
Для команди Ferrari цей переможний дубль став першим у Формулі-1 ще з 2010 року.
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Третім у Монако фінішував пілот руд Даніель Ріккіардо.
У загальному заліку Себастіан Феттель відірвався від свого головного конкурента Льюїса Хемілтона, який фінішував сьомим уже на 25 очок.
Джерело: 24 Канал
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