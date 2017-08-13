17:15
13 серп 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВОЙЦЕХ БАЛЧУН ВІЙНА НА ДОНБАСІ СПЕКА В УКРАЇНІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Панін змінює професію. Нічні розваги священника
Вєсті Кремля
19:00, 12 серпня
Вєсті.UA. Жир. Повернення блудного сина. Нові досягнення Савченко
Вєсті.UA
18:20, 12 серпня
Схеми галицьких баронів: як Дубневичі роками
ЦРУ
14:23, 29 липня
Випуск новин за 15:00: Перемога української легкоатлетки. Бойовики
Випуск новин
15:43, сьогодні
Про гучні корупційні справи депутатів та роботу комітету – інтерв'ю з Павлом Пинзеником
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:51, 11 липня
Телеканал новин 24 Новини Здорове життя
ВОЙЦЕХ БАЛЧУН ВІЙНА НА ДОНБАСІ СПЕКА В УКРАЇНІ

Секрети приготування масок для росту і зміцнення нігтів

16:32, сьогодні 295 Читать новость на русском
Секрети приготування масок для росту і зміцнення нігтів
Секрети приготування масок для росту і зміцнення нігтів / estet-portal.com

Будь-які процедури для нігтів часом псують нігті та шкіру навколо них. Адже будь-який гель-лак та нарощення згодом потребує тривалого відновлення нігтів.

В Cosmopolitan розповіли, як правильно доглядати за нігтями і які маски будуть корисними для їхнього оздоровлення.

Читайте також: Чи шкідливий гель-лак для нігтів: міфи та реальність

Воскове запечатування

Такий нетрадиційний догляд є одним з видів лікувального японського воскового манікюру, який можна зробити в домашніх умовах. Для цього вам потрібно натерти 15-25 г бджолиного воску, розтопити його на водяній бані, а коли він стане пластичним і трохи теплим – втерти його по черзі в кожен ніготь масажними рухами.

Другий варіант – це масажна суміш для нігтів з воску, меду і якого-небудь натурального масла (краще всього брати масло з абрикосових кісточок). Розтопіть віск на водяній бані, потім додайте масло, а через декілька хвилин зніміть з вогню, не забуваючи помішувати. Коли суміш трохи охолоне – додайте мед.

Таку маску слід робити щовечора. Через 2 тижні нігтики стануть більш блискучими, міцними, перестануть розшаровуватися.

Маска з морської солі і йоду

Розведіть в склянці теплої води 1 столову ложку морської солі. Додайте в розчин 3-4 краплі йоду. Суміш потрібно втирати ватним тампоном в нігті і робити таку процедуру кілька разів на день – це зробить нігті міцними, прискорить їх зростання та усуне розшарування.

Читайте також: 4 погані звички, які вбивають молодість шкіри

Також в суміш можна додати пару крапель ефірної олії лимона, – вона допоможе освітлити нігтьові пластини.

Маска з лимонного соку

Лимонний сік, мабуть, є одним з кращих натуральних засобів по догляду за ослабленими нігтями. Сік їх відбілює, зміцнює і додає здоровий блиск.

Перший варіант: прикладіть 2 часточки лимона до нігтів на 10 хвилин. Другий варіант: змішай сік лимона з медом в рівних пропорціях і втріть в нігтьові пластини. Через 20 хвилин змийте. Після обох процедур потрібно нанести на руки жирний живильний крем. Це хороший засіб для швидкого відновлення після нарощення нігтів.

Читайте також: Створено лак для нігтів із запахом алкоголю

Теги: LifeStyle Здорове життя Здоров'я
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Тотальна приватизація в Україні: чому цього не треба боятися
сьогодні, 15:55 Тотальна приватизація в Україні: чому цього не треба боятися
Блог Медіа 1530
Правша чи лівша? Хто з світових і українських знаменитостей шульга: тест
сьогодні, 13:06 Правша чи лівша? Хто з світових і українських знаменитостей шульга: тест
1064
Прорыв в Приднестровье: военно-политическое самоубийство для России
сьогодні, 12:01 Прорыв в Приднестровье: военно-политическое самоубийство для России
Злой Одессит 6652
Чому Балчун не зміг реформувати
сьогодні, 10:00 Чому Балчун не зміг реформувати "Укрзалізницю"
Сергій Лещенко 1263
Будни
сьогодні, 08:45 Будни "ЛНР": здесь делают опись пустующих квартир и домов. К чему это все приведет?
Ольга Черненко 4361
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук