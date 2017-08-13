Секрети приготування масок для росту і зміцнення нігтів

Будь-які процедури для нігтів часом псують нігті та шкіру навколо них. Адже будь-який гель-лак та нарощення згодом потребує тривалого відновлення нігтів.

В Cosmopolitan розповіли, як правильно доглядати за нігтями і які маски будуть корисними для їхнього оздоровлення.

Читайте також: Чи шкідливий гель-лак для нігтів: міфи та реальність

Воскове запечатування

Такий нетрадиційний догляд є одним з видів лікувального японського воскового манікюру, який можна зробити в домашніх умовах. Для цього вам потрібно натерти 15-25 г бджолиного воску, розтопити його на водяній бані, а коли він стане пластичним і трохи теплим – втерти його по черзі в кожен ніготь масажними рухами.

Другий варіант – це масажна суміш для нігтів з воску, меду і якого-небудь натурального масла (краще всього брати масло з абрикосових кісточок). Розтопіть віск на водяній бані, потім додайте масло, а через декілька хвилин зніміть з вогню, не забуваючи помішувати. Коли суміш трохи охолоне – додайте мед.

Таку маску слід робити щовечора. Через 2 тижні нігтики стануть більш блискучими, міцними, перестануть розшаровуватися.

Маска з морської солі і йоду

Розведіть в склянці теплої води 1 столову ложку морської солі. Додайте в розчин 3-4 краплі йоду. Суміш потрібно втирати ватним тампоном в нігті і робити таку процедуру кілька разів на день – це зробить нігті міцними, прискорить їх зростання та усуне розшарування.

Читайте також: 4 погані звички, які вбивають молодість шкіри

Також в суміш можна додати пару крапель ефірної олії лимона, – вона допоможе освітлити нігтьові пластини.

Маска з лимонного соку

Лимонний сік, мабуть, є одним з кращих натуральних засобів по догляду за ослабленими нігтями. Сік їх відбілює, зміцнює і додає здоровий блиск.

Перший варіант: прикладіть 2 часточки лимона до нігтів на 10 хвилин. Другий варіант: змішай сік лимона з медом в рівних пропорціях і втріть в нігтьові пластини. Через 20 хвилин змийте. Після обох процедур потрібно нанести на руки жирний живильний крем. Це хороший засіб для швидкого відновлення після нарощення нігтів.

Читайте також: Створено лак для нігтів із запахом алкоголю