Сексуальний компромат або вбивство: астролог розповів, що чекає на Ляшка в 2017 році

У 2017 році на лідера "Радикальної партії Олега Ляшка очікує складний період. Зокрема, на нього можуть підготувати замах або якийсь компромат сексуального характеру.

Таку заяву зробив відомий астролог Влад Росс у коментарі виданню "Обозреватель".

2017 рік буде складним і трансформуючим для лідера "Радикальної партії". Відразу ж впадає у вічі те, що в його річній карті є негативне з'єднання Місяця та Плутона в будинку смерті, а також руйнування. Йому загрожує замовне вбивство. У далеких поїздках йому можуть підлаштувати фатальну аварію,

– зазначив він.

Астролог підкреслив, що найбільш невдалим періодом для головного "радикала" України будуть три літні місяці. У цьому контексті він припустив, що "на якомусь курорті може трапитися щось несподіване".

За його словами, можна також очікувати ще й якогось сексуального скандалу, якогось компромату.

Рейтинг популярності може падати, тому що Сонце в з'єднанні з Сатурном буде перебувати в будинку, який падає. Йому буде дуже складно зберігати свої позиції, аж до того, що можуть бути великі розбіжності в його команді, в партії. Її може штормити. Але свого впливу на партію він не повинен втратити,

– наголосив Влад Росс.

Додамо, що сам Олег Ляшко уже прокоментував цю інформацію.

Астролог московської зозулі пророкує моє вбивство. Я без будь якого астролога знаю, що ми переможемо, бо Плутону не подобається, коли хтось дурить українців,

– написав політик на своїй сторінці у Facebook.

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Нагадаємо, раніше в СБУ повідомили , що 20 січня працівники СБУ викрили замах на життя народного депутата України. Згодом з'явилася інформація, що злочин готували проти Антона Геращенка.