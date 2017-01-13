Селфі і самотні люди: як виглядає перший у Європі підводний музей

Поблизу острова Лансароте, що входить до складу Канарських островів, відкрився перший у Європі підводний музей.

Museo Atlántico розкинувся на дні океану на глибині 12-15 метрів.

Його "відвідувачами" можуть стати усі охочі дайвінгісти, а тим, хто ниряти не захоче, запропонують екскурсію на човні з прозорим дном, пише Daily Mail.

Цей підводний музей реалізував і спроектував британський скульптор Джейсон Декер Тейлор. Впродовж останніх двох років він створив понад 300 скульптур розміром з людський зріст для нестандартної підводної галереї.

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Їх розділили на умовних 12 залів.

Усі експонати виконані з високоякісного цементу з нейтральним PH-фактором, який не чинить негативного впливу на морську екосистему.

До слова, це вже не перша подібна експозиція Тейлора. Схожі підводні музеї вже існують в Мексиці та Гренаді.